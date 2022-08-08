多數人聽到「咬合不正」常不以為意，牙醫師提醒，咬合不正恐導致蛀牙或牙崩等問題，尤其愛磨牙、單側咀嚼、愛吃堅硬食物的民眾更是咬合不正高風險族群，建議改掉不良習慣。

近年口腔衛生、牙齒美觀逐漸受到重視，開業牙醫師伍從心今天接受中央社記者訪問時表示，新加坡一項3萬多人的調查發現，多達45%民眾之所以想矯正牙齒，主因都在於「輕微咬合不正」，另外像是齒列不整或擁擠、牙縫等問題也是常見的矯正原因。

聽到咬合不正，多數人可能不以為意，卻忽略長久下來恐拖出大問題，她解釋，咬合不正也有輕重之分，骨性暴牙、戽斗等都屬於嚴重的咬合不正，需要開刀進行正顎手術或是以傳統矯正搭配拔牙等方式，讓牙齒回到正規的咬合。

至於輕微咬合不正，除了與先天牙齒生長排列有關，生活中的磨牙習慣或是不正確的治療、缺牙等也是重要因素。

伍從心說，咬合不正的民眾吃東西時，經常會發現某一邊的牙齒特別「好咬」，漸漸習慣只用一邊咀嚼，單側顎骨長期承受所有的咬合力道，可能導致牙崩問題，如同時有牙齒擁擠問題者，也可能因為刷不到死角而蛀牙。

伍從心指出，過去儘管很多人自知咬合不正，卻對於傳統矯正方式感到畏懼，除了看起來宛如多了一副「鋼牙」，既容易刮嘴，清潔也不易，每重新拉一次線就會痛上好幾天，對於生活和工作造成不便。

她表示，面對輕微的咬合不正，其實只需進行為期3到9個月的微矯正，也能處理輕微齒列不整、擁擠及牙縫問題，近年因隱形矯正普及，民眾對於牙齒矯正的接受度提高，不但能線上評估，也可以利用電腦程式針對咬合輕重進行微調。

咬合怎樣才算是「不正」，民眾可以一個簡單的方式自我檢測。伍從心說，從醫學觀點來看，前牙主要用來切斷食物，再交給後牙磨碎，為了避免牙齒過度磨損，牙齒在生長上天生就有保護機制，當前牙在切斷時，後牙不會摩擦，而後牙在磨碎食物時，前牙也不會碰撞或摩擦。

伍從心說，如果民眾發現使用前牙時，後牙同時會摩擦，或是使用後牙磨碎食物時，前牙同時在摩擦，就要特別注意是否有咬合不正問題。

她也提醒，有磨牙、單側咀嚼習慣者以及愛啃瓜子、螃蟹等堅硬食物的民眾，都是容易磨損牙齒的族群，一旦發現吃東西時經常咬到嘴巴，或是哪邊特別好咬食物、哪邊特別咬不斷食物，當心是咬合不正警訊，建議尋求醫師協助。（編輯：管中維）1110808