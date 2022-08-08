3D MMORPG人氣手遊《RO仙境傳說：新世代的誕生》今（8）日正式啟動與知名動畫作品《進擊的巨人》的聯動企劃，這場聯動將為玩家展開一場與眾不同的活動玩法，同時還有許多全新任務、服裝以及坐騎，化身調查兵團探索米德加爾特大陸！本次改版也提高玩家等級上限至120級，開放全新二轉職業賢者、詩人、舞孃，以及全新地圖「汶巴拉」，誠意滿滿的改版內容，保證讓玩家大呼過癮。

自由之戰 讓我們為了勝利而戰！

自8月8日至8月21日期間，當玩家等級達到17級之後，即可解鎖聯動限時玩法「自由之戰」。「自由之戰」為本次版本的全新PVP玩法，玩家將會隨機被分配到「巨人陣營」或者是「人類陣營」，不論是哪方陣營，都能擁有不同的遊戲體驗，感受到滿滿的樂趣。

扮演巨人時，可以體驗戰鬥力超群的感覺，玩家將會變身為「盔甲巨人」、「超大型巨人」或是「野獸巨人」，同時還能召喚「無垢巨人」一同進行戰鬥，徹底感受巨人極致的破壞魅力。

而扮演人類時，則化身「調查兵團」的一員，與隊友一同運用武器及戰術，共同抵抗巨人的入侵。在戰鬥過程中，玩家們可以利用地圖中的砲台對巨人展開攻擊，而且地圖還會隨機出現道具寶箱，裡面擁有可以對抗巨人的強力武器喔！不論玩家被分配到哪個陣營，最後只要成功打敗敵方，就可以獲得豐富獎勵。

《進擊的巨人》經典時裝、Q萌巨人寵物 等你來拿！

本次聯動限定時裝、坐騎及寵物讓玩家可在遊戲內感受經典場景，通過參與「自由之戰」PVP玩法及「補給令」獲得「作戰秘箋」和「高級作戰秘箋」，到兌換商店進行兌換即可。在各式各樣的新增道具當中，最特別的就是身型為RO角色2倍大小、Q萌感滿滿的超大型巨人寵物，還有速度為5的「車力巨人」坐騎。想成為調查兵團的一員嗎？想要駕駛讓人羨慕的超帥坐騎，遨遊米德加爾特大陸上嗎？8月8日開始的《RO仙境傳說：新世代的誕生》x《進擊的巨人》聯動活動，千萬不能錯過。

全新聯動時裝、寵物、坐騎等你來拿！

全新職業、全新地圖、全新體驗

《RO仙境傳說：新世代的誕生》本次改版，開放了全新地圖「汶巴拉」，更強大的魔物、MVP等著玩家挑戰，為使玩家有更充足的戰力，同步將角色等級上限開放至120級，而且新推出魔法師系的「賢者」以及弓箭手系的「詩人」和「舞孃」，共計三種全新職業讓玩家選擇。

全新二轉職業正式登場

除此之外，本次還將開放「性別轉換」功能，只要玩家達到角色等級20級，就可以在水晶商店購買「性別轉換券」，在普隆德拉找到NPC狄奧蘿斯即可使用。不過詩人和舞孃之間的轉換則需要透過多職業系統進行轉換，職業轉換後會自動轉換性別，全新體驗全面歡樂！

趕快進入RO新世代，展開屬於自己的偉大冒險，成為戰場上獨一無二的存在吧！