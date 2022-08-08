在台灣耕耘90年的廣達香食品創造了許多人餐桌上的回憶，尤其是廣達香肉醬更是許多吃貨拌飯拌麵的首選，悠遊卡與廣達香食品合作，將台灣第一罐肉醬神還原為「廣達香肉醬3D造型悠遊卡」，並自8月9日11時起在4大超商開放預購。

廣達香食品是由廖心廣、廖心達、廖心贊三兄弟在1932年於台北新富町二丁目（台北市萬華區康定路一帶）創立，初期生產並販售燒臘、肉鬆、肉脯等產品，1953年開始生產肉醬，也是台灣第一罐肉醬。

廣達香肉醬獨有的那種有點鹹又不會太鹹的口感，是很多人從小到大百吃不膩的味道，無論是拌麵、拌飯、炒麵、炒飯甚至拿來夾饅頭，都有不少死忠的愛好者；悠遊卡公司將紅藍相間包裝的廣達香肉醬罐頭等比例縮小為「廣達香肉醬3D造型悠遊卡」，充滿懷舊趣味，也向歷經時代變遷仍屹立不搖的本土企業致敬。

「廣達香肉醬3D造型悠遊卡」自8月9日11時起至8月15日止，在7-ELEVEN ibon生活便利站、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開放限時不限量預購，每個售價399元，適逢中元普渡前，預購悠遊卡之餘也別忘了準備廣達香肉醬普渡。