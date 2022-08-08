玉山金控公布今年7月自結盈餘，單月稅後盈餘27.8億元，累計稅後盈餘98.7億元，EPS為0.74元；主要子公司玉山銀行單月稅後盈餘27.6億元，金控及銀行的單月獲利均為歷年最高紀錄。

各子公司累計稅後盈餘：玉山銀行90.7億元、玉山證券6.6億元、玉山創投3.3億元。面對外在環境變化，玉山聚焦海內外布局、科技創新及風險管理，並將ESG結合金融本業，推動業務穩健發展。

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