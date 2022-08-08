智伸科技8日董事會承認第二季財報，第二季EPS達3.11元，締造單季獲利新高；上半年EPS攀升至5.93元，創同期新高。智伸科7月及前七月合併營收雙雙改寫同期新高，預期下半年是汽車產業旺季，有助於汽車安全及傳動等關鍵零組件出口，電子及醫療兩事業訂單穩定增長，對下半年營運持審慎樂觀態度。

智伸科第二季合併營收22.90億元，創同期新高，營業利益4.22億元，稅後淨利3.59億元、EPS為3.11元，締造歷史單季獲利新高。上半年合併營收46.28億元，營業利益7.82億元，拜新台幣兌美元匯率貶值，認列匯兌收益挹注，業外1.31億元、稅後淨利6.84億元、EPS達5.93元，改寫同期新高。

智伸科表示，智伸科上半年大陸嘉興新廠開始投入量產所產生的成本，在產能未達規模經濟下，短期影響毛利率表現，但在多元產業市場布局的成效發揮且在營運規模放大，並優化產品結構組合、精進生產效率等重要策略奏效，上半年毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為26.63％、16.90％、14.77％。

智伸科電子、醫療兩事業出貨暢旺，汽車事業營收也持續提升，7月合併營收7.97億元，年增率14.69％，前七月合併營收54.26億元，年成長4.31％。

智伸科表示，今年下半年雖有通貨膨脹、升息，促使經濟成長動能趨緩等不利因素，但下半年向來是傳統汽車產業旺季，智伸科預期汽車產業客戶拉貨力道強勁，醫療、電子兩事業體客戶需求增溫，整體營運規模持續放大，對下半年營運審慎樂觀。