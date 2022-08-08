隨著投入危老改建者眾，過去牛步的老屋更新速度加速，今年上半年老屋拆除數量已較六年前增加近一倍，其中今年上半年全台拆除每10戶的房子，就有4戶在台北市，顯示危老政策讓台北市老房子改建逐漸動起來。

根據內政部統計月報顯示，2017年上半年全台拆除執照核發僅1,708戶，不過，隨著危老政策上路，拆除數量在2018年起開始快速增加，達2,468戶，此後每年快速增加，今年上半年已達3,311戶，六年來成長94％。

其中，今年上半年拆照數量最高的是台北市，共1,408戶，占全台拆照數量的43％，其次則是台中市的380戶，數量不到台北市的三成，反應台北市房價高、老屋多、各界投入危老改建最為積極，拆除房屋的數量大幅領先其他縣市。不過，台北市建造執照核發數量居六都之末，在六都中成為「拆最多、蓋最少」的城市。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，迄今為止，台北市危老案件已經核准699件，數量居全台之冠，台北市各地的大街小巷都有危老改建的個案正在進行中，可能幾棟透天或平房就打掉重建，雖然近年造價上揚對於小面積的合建案壓力甚大，但危老案目前的確達到部分老舊建築改建的目標。

曾敬德指出，台北市缺乏大型重劃區供給，要取得大面積素地難度甚高，所幸有都市更新與危老改建政策協助加速老宅改建，而近年通過的危老案的改建案的建築物也相當多元，包括飯店、戲院、南門市場、寺廟、大舞廳、整排的透天厝等，都成為這波危老政策的受惠者。