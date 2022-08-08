共軍軍演，台灣從政府到人民全躺平？共軍多日圍繞台灣周邊海域演習，多次越過海峽中線、領海、領空，但政府與國防部似無積極作為。媒體人董智森今(8日)在《大新聞大爆卦》節目中指出，28年前《1995閏八月》一書熱賣，全民都關心國防安危，但如今連台北市哪裡有防空洞都不甚清楚，政府也全無備戰及民心提醒等措施，「躺平」的麻木態度，若真被共軍登陸恐不及應變。

「大家都麻木、不害怕的話，等它上岸的時候，你做什麼都來不及啊！」董智森表示，「28年前台灣有一本書，是最風行的」，他拿出原書，主持人馬千惠笑喊「《1995閏八月》」；董智森說，「這本書一出來，全台灣驚恐，為什麼？因為它告訴你中共武力犯台會怎麼樣犯，然後『D Day』會發生什麼事情，『T Day』（英文書名）又會發生什麼事情，這是那個時候台灣最暢銷，暢銷一整年。」

董智森拿出28年前最暢銷的書《1995閏八月》，闡述當年全民多關心國防安全。（圖／取自《大新聞大爆卦》）

董智森指出，「為什麼呢？因為中國人講『只要閏八月，就會有凶事』，那兩岸開戰，那時候就造成這樣(的旋風)。所以光一本書就可以造成大家討論，然後覺得應該有一個戰備，或有那種意識，現在是完全沒有啊！你會發現，其實這個更高明，讓你鬆懈，大家不以為意嘛。」

「總統她帶頭，帶你到食品展，我們所有的官員也沒事幹。」董智森說，「軍方呢？大家應該害怕、有警覺的事情，先把它掩蔽，我們現在看到是一個怎麼樣？我們的政府是一個躺平的政府，就沒有事，那沒有事，我們要這些戰備幹嘛？要這些軍人幹嗎？」

董智森強調，「我們小時候在金門，只要有個怎麼樣，就是全民都警覺，都是戰備。像我家的牆壁，都掛著槍，只要有個鐘聲『鏘鏘鏘』，就拿著槍往集合地點跑去，看有什麼任務分配，就是這樣。你沒有辦法那種全民皆兵的概念，大家都沒有警覺。前兩天有發布說，台北可以讓你躲1千2百萬人，你問台北人『在哪裡？』沒有人知道啊！說原來捷運站下面或火車站怎麼樣，就天花亂墜，從來沒有老百姓被教育過，從來沒有過，對不對？」

「你戰備還有糧草、戰備井這些，水啊，怎麼辦？」董智森說，「所以你可以看到，我們所有東西都是很鬆懈的啦，今天如果連這樣的警覺心都沒有，我們每天說要跟人對抗，政府到底做了哪些事情？備戰的事情沒有，民心的提醒也沒有，那請問，你有什麼準備？所以人家講你躺平，你就是躺平嘛！」