在中國在台灣周邊地區展開實彈演習之際，分析人士建議，美國必須大力加大在印太地區的威懾力才能避免將來與中國一戰。以緊迫感來應對中國「步步緊逼的威脅」已經是美國軍方和各界的共識，早在佩洛西訪台前，美國的海、陸、空、海軍陸戰隊以及海岸警衛隊等5大軍種已經展開了對印太地區威懾態勢的進一步部署。駐紮太平洋的第7艦隊之外，第3艦隊也將加入成為常態的印太威懾主力。

《美國之音》報導說，面對中共對台灣實施「封島」行動，美國國防部下令在西太平洋菲律賓海執勤的雷根號航母戰鬥群繼續留在台灣周邊海域監控情勢發展。雷根號是美國海軍唯一前沿部署的航母，母港在日本橫須賀海軍基地，隸屬第7艦隊。過去70多年來，第7艦隊一直在印太地區，與第一島鏈共同構成了美軍的第一道防線。1996年，第3次台海危機發生的時候，是第7艦隊及時趕到，最後危機終於化解。

報導指出，除了常駐西太平洋的第7艦隊，海軍第3艦隊也將擴大其在印太地區的活動。自2015年美軍提出第3艦隊前移戰略以來，在西太平洋上，美軍逐漸形成雙艦隊部署的趨勢，而剛結束環太軍演的林肯號航母戰鬥群就隸屬第3艦隊。此外，海軍還加強了西太平洋的核潛艇部署，截至今年3月美海軍68艘核潛艇中有41艘歸屬太平洋艦隊，占美國核潛艇總數的近60%。

美國傳統基金會亞洲研究中心高級研究員成斌（Dean Cheng）表示，中共最有可能會在2027年攻台，那時中共自認已完成軍事現代化，屆時從美國由於裝備老化，從威懾力的角度來說「可能是最危險的時刻」。

在陸軍與海軍陸戰隊部份，根據美國太平洋陸軍司令弗林（Charles Flynn）表示，美國陸軍正考慮在2023年後在亞洲部署一支「多域特遣隊」，日本、菲律賓等國已被列入考慮範圍。同時美國陸軍也計劃在沖繩、菲律賓等第一島鏈上分散部署導彈地面部隊，美國海軍陸戰隊第3瀕海作戰團（Marine Littoral Regiment ）則是美國為應對西太平洋地區來自中國的威脅而量身訂製。

報導表示，美國空軍也在西太強化島嶼基地建設，可能將第5代戰機永久部署到關島，目前已在關島北邊天寧島擴建機場，關島、塞班島和威克島的空軍基地也在緊鑼密鼓地進行擴建。除了擴大部署5代戰機外，還會恢復常態部署B1B轟炸機。

至於隸屬美國國土安全部的第5大武裝力量海岸警衛隊，2019年以來就開始向南海派出海岸警衛隊，通過巡航、演習、與盟國合作執法等方式介入南海局勢，以應對中國「灰色地帶」挑戰，並強化與地區盟友和夥伴的關係。

報導還說，除了上述五大軍種之外，美國國民警衛隊計劃擴大與印太地區國家的聯合訓練，幫助印太地區的盟友和夥伴國提升軍事能力，打造「不對稱戰力」， 以重塑中國周邊的戰略環境。

曾經擔任美國海軍部副次長、美國智庫約克郡研究 （Yorktown Institute）創始人克羅波西（Seth Cropsey）認為，美國除了要大力加強在西太平洋的威懾力之外，為了避免將來的戰爭，還必須有明確的戰略，清楚地表明一旦發生衝突，會做什麼，缺乏這樣一個明確的表述將是一個巨大的政治問題。