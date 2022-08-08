父親節到來，以父子關係為主軸的《21號漫畫店》音樂劇如火如荼排練中，男主角陳乃榮跟八十八顆芭樂籽主唱阿強在劇中飾演父子，排練時的火花四射，令人相當期待正式演出。音樂劇中，阿強飾演沈默寡言的父親，因無法與年幼兒子坦白說明妻子的驟逝，2人因此種下長年心結，直到角色因故離世都未能和解；而陳乃榮飾演的兒子意外找到父親在過世前親手繪製的漫畫，才發現劇情像是線索般帶著他一步步解開關於母親的謎題。

聊起現實生活的親子關係，阿強自揭：「爸爸生我時已經46歲了，那個年代的男人多半不擅長表達感情，我爸的個性也比較ㄍㄧㄥ，採打罵教育，到我青少年時期後相處就不能算是很融洽。雖然知道爸爸愛自己但他不會比較表現，所以也很難有太親密的互動，詮釋沈默寡言的父親時，我數度聯想到自己的爸爸，把他的狀態的狀態投射到角色裡。」

陳乃榮則坦言自己出身單親家庭，在音樂劇籌備前期看到1976阿凱原創故事時覺得很驚訝，把自己的兒時心聲描寫的相當貼切。陳乃榮分享：「我的個性比較慢熟，一開始跟阿凱剛認識時，有機會到他家聊天，在他家意外發現有許多單親爸爸育兒經的書籍，當年我爸媽離婚的年紀剛好與阿凱的兒子年紀相仿，所以聊了蠻多自己在單親家庭的成長故事，也迅速變熟，覺得這個故事很有意思，媒合阿凱與曾執導音樂劇《搭錯車》的導演曾慧誠認識，進而催生《21號漫畫店》音樂劇。」

阿凱則說：「以單親爸爸身份教育小孩時，其實遇到蠻多困難，身邊也幾乎沒有單親爸爸朋友，因此透過這些書籍學習，也在跟兒子互動過程中產生希望為兒子創作一部『有愛的故事』的想法。漫畫店是我們這輩人兒時的精神時光屋，大家放學總是聚集在漫畫店，因此故事起源地選擇以漫畫店為起點。」