許多人睡醒後會記得夢境內容，有人以命理或心理學方式解夢，但中醫師表示，夢境反應人體的健康與情緒狀況，例如夢中出現嘻笑場景，是現實中遇到開心的事、但怕稍縱即逝，若夢到將食物送人是現實生活中吃過飽入睡，代表此人應該減少進食量。

睡眠對人體相當重要，多數人睡醒後常記得自己曾做過夢，甚至還能清楚記得夢境。睡眠研究顯示，睡眠品質若好，睡眠結構需要完整，若睡眠結構不完整，人醒來後較易記得做夢的次數、夢境內容，因此記得夢境內容代表睡眠品質不佳。

中醫師李嘉菱在《健康2.0》表示，做夢就中醫而言，是一種對生命的自我暗示，反映人體的情緒與健康狀況；怒、喜、思、悲、恐這5種情緒，對應到中醫的肝、心、脾、肺、腎。

中醫師表示，夢境反映人體的情緒與健康狀況。（圖／取自健康2.0）

李嘉菱舉例，若夢境是嘻笑內容，代表現實生活中遇到開心的事，但又怕稍縱即逝，此種情緒會傷「心」；若夢到哭泣，是現實生活中遇到沮喪之事，這種憂傷情緒會傷肺；若夢境讓人感到恐懼，代表現實中遇到恐懼之事，此恐懼情緒會傷腎。

李嘉菱表示，脾是與食物有關的消化功能，人若夢到自己將食物送給別人，現實生活中是吃過飽入睡，代表此人平常吃太多了，此夢境隱含著「要當事人該少吃了。」若夢境為哭泣或人在飛揚，對應到現實生活中，是遇到沮喪之事，這種情緒會傷肺。