台灣人被騙去柬埔寨的新聞近來頻傳，不過卻還是有不少人聽信詐騙集團話術，幸好不少受害者在桃園機場就遭到航警攔下。對此，律師林智群一針見血指出，「如果你在台灣是魯蛇，你怎麼會覺得去柬埔寨就會變成飛龍在天？」沒想到竟釣出藝人炎亞綸直呼「太嗆了啦！」，引發網友熱議。

不法份子將基地設在柬埔寨，透過通訊軟體進行詐騙，其中有不少人聽信高薪利誘、朋友推薦，飛到柬埔寨後被迫成為詐騙犯罪的人力，近期更爆出詐騙集團轉變型態，受害者除了被迫進行詐騙，還會遭到人口販運四處轉賣。

林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」發文指出，「如果你在台灣是魯蛇，你怎麼會覺得去柬埔寨就會變成飛龍在天？」勸戒聽信詐騙集團的民眾，「你只會變成魯中之霸而已」。炎亞綸則佐以噴笑的表情符號回應，「太嗆了啦」。

對此，許多網友紛紛笑說「沒經驗、沒學歷、沒本事、沒歷練、沒成績、沒關係、沒錢，到底為什麼能自覺說去柬埔寨能領高薪、配車、配房、配老婆、配食物呢？我很好奇」、「然後再怪天怪地，怪為啥不救他…」。

不過針對有人質疑「還不少人幫被害人說話，說為什麼要檢討被害人，但是這種行為不就跟站在ATM前面講著電話按著數字的人一樣蠢？」，炎亞綸也緩頰說「畢竟現在詐術高明」。