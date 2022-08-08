今年以來缺蛋、缺雞頻傳，供需失衡推升雞價上漲，飼料暨肉品大廠卜蜂（1215）8日公布半年報，第二季稅後純益4.88億元，年增25.1％，更比第一季大幅成長49.2％，換算每股純益1.82元，創下近七季新高，成功終結連四季獲利年衰退。

累積卜蜂上半年營收140.38億元，年增18.6％；稅後純益8.16億元，年增4.9％，換算每股純益3.04元。

卜蜂主管表示，公司第二季獲利躍進，主要成長動能來自電宰雞。因為今年以來國內缺蛋，而缺蛋就會缺雞，供不應求情況下，推升雞價上漲。卜蜂有電宰廠，以往營運都是小賺或不賺，但隨這波雞價上漲，電宰雞部門為公司帶進不小獲利貢獻。

至於豬價雖然最近行情也不錯，但他表示，今年夏天台灣天氣很熱，豬隻天氣熱就吃不下，很不好養，雖然豬肉肉品單價有提高，但因為每頭豬的公斤數下降，兩相抵銷，對獲利成長貢獻有限。

至於飼料的部分，從去年下半年開始，國際「黃小玉」價格一路飆漲，卜蜂面臨強大成本壓力，尤其今年2月俄烏戰爭爆發，進一步推動黃小玉價格暴衝，卜蜂產品價格調整速度趕不上成本上升的速度，導致獲利空間遭壓縮，從去年第二季到今年第一季，連續四季獲利呈現年衰退。

雖然最近黃小玉等大宗商品價格出現幅度不小的回檔，但卜蜂主管表示，即使黃小玉價格掉回俄烏戰爭前，還是很高的價格，先前的飼料價格調漲仍無法足額反應成本，目前成本壓力還是在。