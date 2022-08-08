YouTuber阿翰以超強的模仿技術聞名，在個人YouTube頻道中自創角色阮月嬌，設定是有著濃厚越南口音的越南媳婦，更利用該角色登上廣告，不過卻遭台灣越裔總會連署抗議，直接表達「即刻停止以嘲諷越裔新住民當有趣的沒水準廣告，並公開向社會及越裔新住民同胞致歉。」而阿翰於今日做出回應：「很遺憾造成許多紛擾」。

阿翰今（8）日透過facebook回應廣告遭抗議的風波，他表示自己拍影片5年，嘗試用過去的生活經驗、人物找出大眾的共鳴，創造角色時會運用大眾認知的刻板印象，再進行重組變成形形色色的角色，阿翰坦言：「我知道很多人看完影片很喜歡，笑得很開心。但也知道這些角色特徵投射到每個人心中，會有不一樣的解讀跟看法，不同的生命經驗也許就成了冒犯跟傷害。」

他表示在拍影片的過程中，劇本的設計都很謹慎小心，而這次造成風波的角色阮月嬌，是他在大學時愛上吃越南河粉，每天到店內聽到老闆娘口音，才開始模仿創造。他表示雖然運用聲音來的刻板印象，不過同時也想努力顛覆眾人對新住民「勤奮、辛苦、養家活口、努力取得成就」的印象，是一個容易得到認同的可愛角色。

他認為影片的目的是搞笑、想逗樂大家，同時直言：「逗樂過程中如果有冒犯和傷害，我願意接受所有受傷的人的想法，另外也不同意透過指責對方、過激言論去傷害意見不同的人，希望這個社會能理性看待跟討論這件事情，學習接納不同的聲音」，阿翰在文末道歉，很遺憾造成紛擾，希望大家都能理性包容，溫柔善待身邊的人「因為大家都是在這片土地上努力生活的一份子，撫平傷口且共生共容，一起吃飯、一起玩鬧再一起和好的一家人」。