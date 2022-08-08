花蓮門諾醫院吞嚥團隊結合吞嚥照護及語言治療等項目，幫助患有吞嚥困難的病人從口中進食，獲SNQ國家品質標章認證。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院吞嚥團隊結合吞嚥照護及語言治療等項目，幫助患有吞嚥困難的病人從口中進食，獲SNQ國家品質標章認證。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院吞嚥團隊結合吞嚥照護及語言治療等專業，成功幫助許多患有吞嚥困難的病人從口中進食，並在日前獲SNQ國家品質標章認證，此舉不僅肯定團隊的用心，更增加他們的信心，朝打造台灣吞嚥照護新里程碑的目標前進。

門諾醫院指出，據國民健康署資料顯示，台灣65歲以上年長者有12.8％經評估為吞嚥異常，等於每10名長者中，可能就有1人患有吞嚥障礙。

「不能吃，人生還有樂趣嗎」門諾醫院吞嚥團隊組長蘇燕玲說，聽到病患說出這句話時，內心是酸的，畢竟「吃」是人生中的重要大事，因此，團隊成員結合實證與臨床致力讓個案藉多元且專業的吞嚥照護計畫，在一次次的嘗試與努力中，找出問題、面對問題並解決問題，讓由口進食不再遙不可及。

門諾醫院語言治療師許原豪說，日前有位72歲林姓奶奶，四肢嚴重僵直攣縮，全身只剩下眼睛和吞嚥能動，但她因吃東西嗆得愈來愈厲害，當聽到醫師建議要插鼻胃管時，眼淚竟不停流下，家屬知道奶奶不想插管，尋求語言治療專業協助，替奶奶進行吞嚥攝影找出問題，透過語言治療師跨團隊的分析與策略，讓她成功吞嚥不嗆咳，回家後甚至還能吃披薩和波士頓派，開心、有尊嚴地度過人生的最後旅程。

「真的不敢想，有一天我竟然還可以大口吃漢堡」，60歲的陳先生2年前因罹患口腔癌、下咽癌，連喝水都會嗆到，原以為這輩子只能吃流質食物的他，經吞嚥團隊的治療與訓練，再加上自己的努力，不僅可以正常飲食，更讓他再次感受人生的美好。

門諾醫院吞嚥團隊致力提供花東居民高品質的全人吞嚥照護，獲頒2021年SNQ國家品質標章認證，門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長張文信日前也特地頒獎表揚，感謝他們無私付出與奉獻的精神。

門諾醫院表示，門諾的吞嚥團隊在吞嚥攝影檢查、吞嚥實證治療皆獲得國際認證，並具有語言治療師精準分析、早產兒到緩和安寧吞嚥問題全面服務、吞嚥照護從醫院延伸至居家、推廣影像精準評估、多元渠道吞嚥衛教等特色與創新，此次獲頒國家品質標章認證，對吞嚥團隊是份肯定，他們將持續讓病人吞得更安全、吃得有尊嚴。