烏克蘭和土耳其表示，今天又有2艘載運烏克蘭穀物的貨船從烏克蘭黑海港口出發，累計已有10艘。在俄羅斯控制的烏南城市赫松，烏軍據稱再度砲擊一座俄軍進城重要橋梁。

路透社報導，7月在聯合國與土耳其斡旋下，俄羅斯與烏克蘭達成協議，讓烏產穀物能恢復從黑海港口輸出，以免爆發嚴重糧食短缺、甚至在全球部分地區發生饑荒。首艘運穀船上週啟航。

土耳其國防部今天表示，載運1萬1000公噸黃豆的薩古拉號（Sacura）已從烏克蘭的皮夫登尼港（Pivdennyi Port）出發，正航向義大利；亞利桑那號（Arizona）則從切爾諾莫斯克港（Chornomorsk Port）啟程，準備將4萬8458公噸玉米運往土耳其南部港市伊斯肯德隆（Iskenderun）。

烏克蘭基礎建設部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）證實這2艘貨輪已經離港。他還說，運穀協議涵蓋的第3座港口皮夫登尼港終於恢復正常運作。

庫布拉科夫先前曾指出，皮夫登尼港若重啟，將能使烏克蘭穀物出口量能提高到每月300萬公噸。

在俄羅斯2月入略烏克蘭之前，烏克蘭每月從黑海和亞速海（Sea of Azov）港口出口的穀物達到600萬公噸。

土耳其國防部今天還說，昨天離開烏克蘭港口的4艘運穀船，預計今晚抵達伊斯坦堡附近停泊，將於明天接受檢查。

烏克蘭穀物恢復海運出口作業，由位於伊斯坦堡的一個聯合協調中心（Joint Coordination Centre）監督，中心有來自俄羅斯、烏克蘭、土耳其和聯合國的工作人員。

另據俄羅斯新聞社國際傳真社（Interfax）報導，莫斯科指派的烏克蘭赫松市（Kherson）副市長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）今天表示，烏軍再度砲擊安東尼夫斯基橋（Antonivskyi Bridge），造成建築設備受損，使得橋梁恢復通行時間延後。

赫松市位於第聶伯河（Dnipro River）西岸，俄羅斯部隊目前要進城只能通過2座橋，安東尼夫斯基橋是其中一座。

這座橋是烏軍近幾週重要攻擊目標。烏軍試圖利用美國提供的高精準火箭摧毀它，以便為了可能發動反攻奪回南部被俄羅斯控制的地區做準備。

斯特雷穆索夫告訴國際傳真社，烏軍最新砲擊行動並未造成「嚴重損害」，但他並未透露這會使得原定恢復通行時間延後多久。