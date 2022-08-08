國民黨雲林縣黨部提名麥寮鄉林建鴻（前右）等3鄉鎮市長參選人，8鄉鎮黨員則以無黨籍參選，泛藍陣營決戰綠營布局。（張朝欣攝）

國民黨雲林縣黨部8日舉行年底選舉黨內提名人介紹，鄉鎮市長方面，共提名斗六、古坑、麥寮3人，黨部8日表示北港、台西、西螺等8鄉鎮也有黨員參選，但選擇以無黨身分參選，黨部尊重其決定，年底選舉國民黨各參選人已就定位，將由縣長張麗善發揮「母雞帶小雞」效應，打贏這場選戰。

國民黨主席朱立倫8日前往國民黨雲林縣黨部，為黨內年底參選人披掛綵帶，並授戰旗給尋求連任的張麗善，張麗善表示從總統選舉可以看出來，雲林縣仍是綠大於藍，所以她上任後就全力衝刺，用政績來贏取選民的肯定，年底選舉國民黨一定要團結，所有參選人共同努力，才能贏得勝選。

國民黨在雲林縣20鄉鎮市中，目前提名斗六市林聖爵、古坑鄉沈勝騰、麥寮鄉林建鴻3人，黨部說明，北港、台西、西螺等8鄉鎮也有黨員參選，但基於各選區性質不同，選擇以無黨身分參選，黨部尊重其決定，在9月2日年底選舉登記日截止前，若黨員有意願，黨部還是可以透過徵召方式進行提名。

黨部指出，張麗善縣長上任後積極建設，成績有目共睹，吸引許多中間選民與年輕選票，年底尋求連任，將發揮「母雞帶小雞」效應，帶領所有黨內參選人共同努力，唯有張縣長連任成功，加上黨內參選人順利當選，一起攜手同心，才能持續讓雲林更美好、更進步。

地方政壇人士分析，雲林縣1市、5鎮、14鄉中，本屆國民黨僅拿下斗六市，民進黨占9鄉鎮，無黨籍有10鄉鎮，不過無黨籍鄉鎮長中有不少是泛藍陣營，表面上雲林是綠大於藍，但實際上藍、綠可說是實力相當，接近五五波，頂多是藍四綠六，國民黨若持續與無黨籍鄉鎮長維持良好互動，對縣長選局將有極大助力。