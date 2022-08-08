桃園市政府攜手農田水利署，合作打造「司法公園」，8日開工將於年底啟用。（市府提供／蔡依珍桃園傳真）

農田水利署桃園管理處在中路重劃區配回4公頃土地，但過去閒置雜草叢生，桃園市府活化，將其中北側2公頃打造成「司法公園」，除有步道、夜間照明、景觀廁所，也增建汽機車停車場和YouBike租借站空間，年底完工將讓司法園區的洽公民眾有更好的綠色休閒空間。

「司法公園」基地位於桃園地檢署、地方法院對面，緊鄰國道2號交流道，是公園及行政區用地，閒置多年，在農田水利署同意無償提供土地下，由市府分區分期開發，第一期編列3400萬元，將北側2公頃開闢為「司法公園」。

市長鄭文燦說，公園內將優先種植高大喬木，設置林間散步道、街角廣場、夜間照明、景觀廁所，另外也規畫停車場，包括機車123格、汽車62格，並預留設置YouBike租借站空間，預計今年底完工。

農田水利署長蔡昇甫肯定雙方合作，讚農田水利署是最大受惠者，不但能節省土地維護管理支出，也能增加停車場收益，未來將挹注桃園農田水利事業作業基金，回饋桃園農民。

參與見證的桃園地檢署檢察長俞秀端，感謝市府和農田水利署攜手打造「溫暖而富有人性的司法環境」，笑言未來開庭民眾可在公園沉澱心情、看看花草樹木，說不定到了偵查庭會主動撤告、原諒對方。

鄭文燦也提到，司法園區遷移是雙贏方案，有助擴大司法園區及市府行政園區辦公空間，舊司法園區辦公空間將由環保局進駐，周邊即將完工的廈門街立體停車場由交通局進駐，原正光路警察宿舍也將規畫興建警政大樓及社會住宅，未來3局處將與司法園區串聯為一體，讓整體規畫更完善。