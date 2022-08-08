史觀全崩壞？國史館臉書貼出學者許慶雄說法，指「聯合國與國際社會都認定中華民國已經由北京政府代表、繼承」，引來爭議。國史館館長陳儀深昨(7日)晚發表聲明強調，學者來國史館演講本就會有不同意見，但這並不能代表為國史館的主張。針對陳儀深的「同名異物」辯解，前立委蔡正元則在臉書以「異說同物」4字開酸，揶揄陳儀深只是換句話說，質疑他的說法與許慶雄「有什麼差異嗎」。

陳儀深聲明指出，許慶雄演講當天他也在場，有起來表達不同意見。許慶雄把「中華民國」四個字看太重了，殊不知兩蔣時代的中華民國與李登輝總統以後的中華民國是「同名異物」，在國史館二樓紀念李登輝的展覽（關鍵1991）還在，去年辦的研討會論文也剛剛結集出版。他指出，國史館每周四都有學者來演講，不同學者會有不同觀點，本就不能代表國史館的立場、觀點，也不能轉嫁成為國史館的「主張」。

《台灣島史記》作者蔡正元今(8日)在臉書對此發文開酸：「同名異物。台獨憲法學者許慶雄在國史館演講，主張『中華民國已經由北京政府代表、繼承』。國史館館長陳儀深說，許慶雄的說法不代表國史館的立場；陳儀深認為，兩蔣時代的中華民國，和李登輝以後的中華民國，是『同名異物』。」這種辯解讓蔡正元不禁黑人問號，大酸：「許慶雄和陳儀深的說法，有什麼差異嗎？應該是『異說同物』吧！」

網友也發表觀點：「許慶雄說法偏頗；如果台灣這塊土地屬中國的領土之一，則是二個不同政黨兩岸（兩地）分治，才有涉及統一（政治）問題？若台灣不屬中國領土，則與中共顯無關主權問題？」、「台灣不被國際承認的『唯一』原因，就是台灣沒有宣佈獨立，這是英國、美國的國際法教科書寫的」、「兩蔣時代保障了台灣沒被赤化解放，而李則是將台灣變成了沒有是非的功利社會，黑道猖獗，吹牛拍馬之徒四起，究其源起，實乃日奴漢奸……是也！」