嘉義布袋分局偵查隊1名女警被爆料日前到朴子1家健康餐盒店消費，事後店家指控女警母女未經同意多拿醬汁，向派出所報案偷竊；不少網友認為店家小題大作，引發不少負評，而該女警的母親今下午出面解釋，當天共買5個便當，女兒僅拿2個醬汁，她拿了6個醬汁，誤以為醬汁是免費附贈才多拿，對此向店家致歉。

據悉該便當店在臉書粉專貼出的菜單中有清楚註明「每份餐點附贈一包醬料」，店家稱若要多拿醬包，需多付10元；據ETtoday報導，布袋分局局長事後回應，該女警當天是與母親一同前往購餐，她只拿了2包醬汁，母親拿6包，事件主因是母親誤認醬包是隨餐附贈，因此多拿，目前警局會全力協助和解。

朴子分局的警員6日在臉書粉專投稿爆料，稱布袋分局偵查隊吳姓女警員涉嫌竊盜。（翻攝自臉書《靠北police》）

該女警的母親今親自出面解釋，她以為放在櫃檯的醬料可自行拿取，才遭誤解為偷竊，網路上該店家增加不少負評，她對此相當抱歉；目前該店家Google評價剩1.9顆星，網友留言「多拿個醬料也在告，浪費國家社會資源」、「店家若不主動給醬包，顧客能提告債務不履行吧」、「多拿算竊盜，少給是不是詐欺」。

回顧此案，1名員警6日在臉書粉專「靠北police」踢爆該名女警到便當店買便當時偷東西，店家調閱監視器發覺吳員多拿醬包便報警，怒控吳員買了5個便當但拿了8包醬汁，且吳員事後還找民代關心；因竊盜屬公訴罪（非告訴乃論罪），因此警局已請示檢察官，檢察官回覆依程序辦理，會依法函送女警調查釐清。

事後店家指控女警母女未經同意多拿3包醬汁，向派出所報案稱偷竊；不少網友認為店家小題大作，灌爆Google負評。（翻攝自記者爆料網）