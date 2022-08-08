家樂福首鑄台灣通路第一個NFT，數位燒香燒金。（馮惠宜台中傳真）

蛤，究竟是蛋糕還是金紙？台中福華飯店為 搶攻普渡商機首度推出「招財納福普渡禮組」，特別端出超擬真金紙蛋糕、金紙旁還不忘用巧克力製作3柱香，超Q滴；而家樂福搭上多元宇宙熱潮，首鑄台灣通路第一個NFT，數位燒香燒金。大買家量販店則與銀行聯合回饋消費滿額贈好禮。

台中福華大飯店為便利民眾快速採買，首度推出「招財納福普渡禮組」，1F豪吧雲端廚房祭出冷凍普渡禮組，包含：聖皇燉雞湯、饗福豬腳、蔥靠鯽魚、金紙蛋糕組，打出限時優惠特價，來店自取加贈西點餅乾禮盒一盒，宅配享套組免運。

家樂福為滿足消費者實體購物與線上購物的需求，積極布局全通路生態鏈，除了聯名宮廟推出線上代客普度，再度推出快速到貨的家速配服務，另，搭上多元宇宙熱潮，家樂福更趁勢首鑄台灣通路第一個NFT，讓NFT成為消費者跨界拜供品，即日起全通路滿額及有機會抽中限量發行NFT以及Oculus Quest 2 VR頭戴式主機。

迎戰年度中元節大檔，大買家量販店上千款中元商品超殺促銷價，且即日起至8月17日還與銀行聯合回饋，刷大買家聯名卡或台新信用卡，消費滿3000元送植萃抗菌洗衣精1.8公斤，滿10000元分期送大買家200元禮券。刷華南銀行信用卡，消費滿3800元送100元大買家禮券，滿6000元分期送大買家200元禮券。