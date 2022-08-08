夏靖庭在《決勝的揮拍》飾演重要角色。（民視提供）

夏靖庭（左）與程予希在《決勝的揮拍》飾演父女。（民視提供）

夏靖庭（中）在《決勝的揮拍》是吳東諺（左起）、程予希、王瞳、沈建宏的教練。（民視提供）

資深演員夏靖庭和程予希在民視運動型偶像劇《決勝的揮拍》中飾演父女檔，戲外生日巧合就是父親節的夏靖庭表示，人生在52歲結婚，54歲當爸爸，接著隔年當二寶爸，現在小孩已經3歲、4歲了，身為一個高齡的父親，心中五味雜陳，心中有焦慮，但是也有期待。

談及生日願望，他表示現階段只希望媽媽、老婆、孩子能夠健康平安，自己能有多一點的時間陪伴他們。這次生日在劇組拍攝中度過，收到劇組準備的蛋糕，為他慶生、過父親節，讓他相當感動。

夏靖庭劇中和女兒程予希的父女情感連結，都要靠「小熊軟糖」，因劇中他同時是學校羽球隊的教練，所以在球場必須板著臉孔，導致回到家中想要跟女兒示好時，只能藉著小熊軟糖來撒嬌，自嘲回家就是「一隻小綿羊」。程予希則說跟她很像，她是羽球隊的隊長，同學眼中的女漢子，唯一可以示弱就是回家跟爸爸撒嬌的時刻，就算沒有事先培養感情，二度合作的兩人在即興演出也很有默契。

兩人曾在《最佳利益》演出上司跟職員，在《決勝的揮拍》二度合作，夏靖庭大讚程予希就像個鄰家的大女孩，有樂天的個性，而且只要點中笑點就會笑個不停。恰巧程予希的小名叫樂樂，而他大兒子的小名也是樂樂，所以對她又更親近，演出上的搭配也很有默契。他說有一段時間集中拍攝父女戲，程予希知道他的兩個孩子很小，只要對戲或每個鏡頭拍攝完，都會戴上口罩，是一個非常貼心的女孩子。

程予希透露，夏哥私底下就是一個冷面笑匠，常常語出驚人逗樂大家，更讓她印象深刻的是夏靖庭的肺活量，夏靖庭劇裡是嚴格教練，球場上都聽到他在訓話，連在梳化間都可以聽見他的聲音，此外，拍攝空檔他也會去拉單槓曬太陽，每天都非常有活力！