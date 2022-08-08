金門早期文創工作者吳鼎文以其手工網版印刷，洋溢戰地風情與鄉土文化特色的紀念T恤，讓登島攬勝的遊客驚豔不已，成為風靡一時的伴手禮。其弟吳鼎信整理他過世後留下上千件的頭和少量外套，在今天轉送5鄉鎮環保人員，替他圓滿完成一樁感恩和回饋地方的事情。

吳鼎文是在1993年創立當時唯一在地的「鼎鼎軒文創紀念T恤工作室」，全手工網版印刷加上金門鄉土文化、戰地風情系列的主題圖案設計讓遊客愛不釋，在甫開放觀光的金門成為十分受到歡迎，高人氣的伴手禮，在紀念藝品店、風景區攤販、遊覽車的通路銷售暢旺。

2014年，吳鼎文因病去世，鼎鼎軒文創紀念T恤工作室於2018年因人手不足結束營業。去年，其弟吳鼎信整理工作室，發現尚有上千件各種尺寸T恤和少量外套，印好的成品和沒印圖案的白色素T恤都有，讓他覺得丟棄既可惜又不環保，因此利用平日工作餘暇，將它們整理分類，打包分裝21箱，在今天轉送金門5鄉鎮公所環保人員，表達對他們辛勞執勤的敬意。

吳鼎信表示，這樣的處理方式最符合環保，相信生前熱心公益、愛物惜物的二哥也會同意和高興才對。