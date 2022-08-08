桃園市政府首例捷運土地開發案「機捷A10站專用區土開案」上月底正式公告招商，將引進商辦、住宅和酒店式公寓，預估總投資金額達13.21億元，8日招商說明會吸引業者齊聚，市長鄭文燦也在檢廉見證下成立捷運土地開發案廉政平台，宣示開發案公平、公正、公開。

鄭文燦說，機捷A10山鼻站鄰近林口、機場及南崁地區，是很好的生活圈，而A10站土地開發案基地面積約1512坪，產權為市府捷工局所有，為少數產權單一且可採取所有權分回的場站開發案，成為吸引廠商投標的一大誘因。

鄭文燦說，A10土開案預估總投資金額達13.21億元，初步規畫興建地上9層、地下3層的複合式開發大樓，未來將引進商業、辦公、住宅、停車場空間及捷運設施，對捷運轉乘及山鼻重劃區發展都有很大助益，而捷運綠線G04大湳站預計成為第2例捷運土開案，市府也與廉政署、地檢署、調查局桃園調查處、台灣透明組織合作啟動「捷運土地開發案廉政平台」，讓投資人放心、讓公務員勇於任事。

法務部廉政署長莊榮松表示，過去國家建設採購案、開發案、工程案等案件，經常涉及不當干涉、關說、糾紛、訴訟等困難，導致重大建設無法如期完成，透過廉政平台跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督，建立安心投資的環境。

捷運工程局長陳文德說，A10土開案總開發量體約1.3萬坪，7月22日已正式公告上網，等標期4.5個月，預計今年12月5日截止收件，明年第2季與最優申請人簽約，期許公私協力共同打造蘆竹新核心。