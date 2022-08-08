年輕奧客不付小黃車資 稱病倒地改搭救護車

北市李姓男子上月底，在台北轉運站搭乘計程車欲前往板橋，行經成都路時告訴司機，身上沒帶錢，打算到超商領錢，但步出超商後卻錯過計程車想要過馬路，司機認為他想要搭霸王車，立刻上前攔阻，兩人在馬路邊拉扯，李男竟躺在地上稱身體不適，直至消防人員到場送醫，司機在旁全程觀看，無奈直呼遇到「奧客」只能自認倒霉。

23歲李男搭乘張男駕駛的計程車，途中行經北市成都路，李說要利用超商的提款機領錢，但司機全程監控，發現他沒領錢，步出超商也沒上車，直接橫越馬路，試圖要到對街，張男立刻下車，要求支付100元車資，不料，李男執意要離開，張認為他不願付錢意圖搭「霸王車」。

兩人拉扯約1分鐘，李男忽然說身體不舒服，直接耍賴坐在路邊，張男也只能尋求警方協助，救護人員到場，李又說不出身體何處不舒服，但仍堅持要去醫院，張男當場傻住，沒想到乘客為了100元竟稱病逃脫，事後，張告訴員警不願追究車資，也不願提告浪費時間，一場鬧劇害他不能做生意，現在生意不好又遇到倒楣事，相當無奈。