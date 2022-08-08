國內出生人數逐年下降，今年上半年僅有6.7萬名新生兒，預估全年總出生數將跌破14萬！為因應低生育率危機，並加強準爸爸在預產期的角色，台灣婦產科醫學會提出「增加陪產（檢）假至14 日」、「增加育嬰工時薪酬給付」等呼籲，盼提高男性伴侶共同參與女性孕育新生命的氣氛。

台灣婦產科醫學會理事長黃閔照表示，據統計，去年總出生人口為15.7萬人，今年上半年遭逢疫情、虎年雙重影響，共計6.7萬名新生兒誕生，2月和5月單月生產數不到萬人，推估今年新生兒生產總數勢必跌破14萬；生育率的復甦或維持，需仰賴國家政策改善與整體社會相互配合，以提高年輕男女對於生育的意願和信心。

今年1月起，國內男性陪產（檢）假由5日增加為7日，增加2日之薪資由政府補助，截至今年6月約有1975人申請使用。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，男性伴侶除生產當天、產後育兒外，積極陪伴女性度過孕期也極重要，但現今生產前後相關政策仍無法反映現實需求。

黃建霈指出，台灣出生率不斷降低是政府及全民都需面對的挑戰，陪產假對於性別平等及第二胎再生育意願都有積極影響，因此台灣婦產科醫學會擬建議修訂性別工作平等法中有關陪產假及陪產檢假與育嬰彈性工時之規定，依韓國、新加坡作法，將配偶陪產（檢）假擴充至14日，以搭配現今14次公費產檢，同時縮短雙方撫育未滿3歲子女之受僱者工時每天1小時，雇主不得拒絕且得全薪照給，與國際接軌並符合國內實際需要。

黃閔照提醒，父親節這天鼓勵男性陪伴伴侶孕期，積極分擔並減少孕產期間女性身體、心靈的負擔；除產檢出席、產前育兒學習外，男性在孕期間幫忙紀錄、留意每月的檢查結果及注意事項，也可提高女性再生育意願、接受規律產檢的機率，確保母嬰健康，進一步改善國內少子化危機，建立兩性平權、落實真正育兒友善的環境。