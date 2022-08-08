父親節是許多家庭團聚的日子，但在台電裡，有一群台電爸爸無法與家人過年過節是日常，只為堅守崗位守護全台供電。因應炙熱高溫屢創新高的用電量，現在除了有白天動輒發電達500萬瓩的豐沛太陽光電再生能源，在美麗的日月潭，台電明潭、大觀兩座水力電廠更有10部抽蓄發電機組，有如「儲能電廠」，可利用抽水功能與水位落差，將260萬瓩電力重複儲存，待需要時立即供應穩定電力，而負責機組全天候24小時不間斷運作的關鍵操舵手，則是不到30位的值班運轉團隊。

現年58歲的明潭電廠值班經理陳國章，進台電已超過30個年頭，其中包含至今站了16年的值班運轉崗位。陳國章說，為滿足用電需求，電廠必須24小時不間斷運轉，提供穩定電力；明潭電廠值班分為一天三班，值班運轉人員做三休一，三天上班期間就需輪完日班、小夜班及大夜班，考驗生理作息調整，但也可確保電廠運作，隨時掌握不同時段需注意的各種細節，而這群日夜不分的電廠值班運轉人員在明潭電廠共有28人。

陳國章表示，不同於一般利用高低落差只發一次電的慣常水力機組(如大甲溪電廠)，明潭電廠有6部裝置容量共160萬瓩的水力抽蓄發電機組，除利用日月潭與水里溪下游興建下池水壩之間的380公尺落差發電，還可將發過電、流至下池的水再抽回上池日月潭，待需要時重複發電，讓水資源利用最大化。

明潭電廠廠長劉演鎮表示，1995年完工的明潭電廠是我國第二座抽蓄電廠，目前仍為東南亞最大、全球第10大。因機組容量大、反應速度快，更因抽蓄功能可扮演儲能電廠角色，至今仍為供電主力，因需隨時待命起停機組，值班運轉人員角色舉足輕重。

陳國章說，負責抽蓄機組的值班運轉人員，需隨時配合中央電力調度中心指令專注操作機組，值班時更要眼觀四面耳聽八方，同時監看5個電腦螢幕與整個訊息牆面，其中涵蓋水工、機械、電氣等設備超過1.2萬筆事件資訊，更有包含約3,000筆不同等級、聲響的警報提醒，這也讓值班同仁練就「聽聲辦位」功夫，可即時判別因應、排除狀況或進一步報修。

陳國章表示，值班經歷中最難忘921大地震時，因道路坍方不通，原本開車僅2分鐘的上班路途，變成「連走帶爬」快40分鐘才抵達值班崗位，過程更不乏頻繁餘震。

陳國章的三女兒陳宥瑄，從小早已習慣每逢颱風天、地震等突發事件總心繫供電的爸爸，甚至非值班日也常直衝電廠，默默看著爸爸背影，高職唸電機領域的她，也開始對台電工作有感，跟著考進台電一同努力。

雖是父親節，陳國章反而感謝起家人，陳說，電廠值班人生讓他缺席了一些與家人互動成長的重要時刻，更曾因大夜班錯過孩子出生，現在只想跟太太說聲「我愛你」，也謝謝孩子的懂事體諒。