高雄市具有山、河、海景觀及豐富人文，全年陽光普照、氣候宜人，吸引眾多旅客到訪。為讓民眾重溫古早高雄的在地風情，中華郵政公司訂於111年8月10日至10月30日，在郵政博物館高雄館特展室舉辦「古早ㄟ高雄-封片珍郵特展」，展出集郵家顏博政先生珍藏的日治時期（西元1895～1945年）約240件珍郵，歡迎蒞臨參觀，共享文化饗宴。中華郵政公司表示，日治時期日人推行開闢打狗（高雄）港、興建鐵路、填海造陸，開發現今的哈瑪星、鹽埕區、前金區進而逐漸往東邊發展；然而隨時代更替，許多當年地景、地貌與經典建築已消失不復可見。本次展出日治時期實寄封，及旗後、哨船頭、哈瑪星、壽山、高雄港、山下町及鹽埕埔等地古早明信片等難得一見的珍貴歷史印記；展場多媒體區亦播放「打狗港懷舊巡禮」影片，歡迎民眾蒞臨，一同旅讀美麗的古早高雄。特展期間，凡參觀者憑展場照片打卡或上傳至FB、IG或Google Map者，即贈特展加字明信片1份；另於8月10日及13日上午10時，各辦理「從百年前的封片珍郵看見古早ㄟ高雄」講座及珍品導覽1場，參加者亦可獲得特展加字明信片1份，贈品數量有限，送完為止，歡迎踴躍參觀。相關展覽詳情請至中華郵政全球資訊網或郵政博物館網站查詢。