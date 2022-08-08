壽險公會理事長改選，南山人壽董事長尹崇堯陷入苦戰，8日對其他21家壽險公司發出競選政見，希望爭取支持，尹崇堯提出一個目標、四個方向，及38項爭取的目標，強調會重視所有壽險會員公司的意見，定期聚會匯整各公司發展遇到的問題，向政府爭取。

尹崇堯的一個目標即希望產業思維蛻變，實踐保險永續，四方向，一是透過透明互惠溝通，以服務為本、攜手共進；二是協助順利接軌IFRS17及ICS；三是推動監理開放，以加速產業轉型；四是發展綠色保險與實踐社會責任。

四大方向又有38項目標，在透明互惠溝通上，包括重視各會員公司意見，依各公司不同規模與屬性，定期整合各公司訴求向主管機關反應；強化與其他金融公會交流、資訊共享；建立重大訊息即時澄清平台；建立壽險同業定期交流聯誼模式。

接軌方面有爭取接軌IFRS17成本的租稅優惠；爭取半年報採核閱制；製作公版申請書，便利各壽險公司申請產創稅負抵減；支援壽險產業優化資產負債管理，確保壽險業界在利率波動下，仍穩定經營，逐步改善財務體質；爭取優化負債折現率方案，舒緩高利率保單壓力；爭取合宜過渡措施及在地化接軌條件。

在推動監理開放上，包括爭取長照稅賦優惠；開發新興退休商品；放寬新型態商品備查條件；開放網路投保商品種類，投資型保單可連結基金種類及量；開放多元身份認證；開放網路投保理賠申請；開放跨業合作範圍，引領產業轉型。

在綠色保險方面，則是要爭取鬆綁保險業投資長照機構的限制，增加保險業投資長照建設及社會宅的誘因等。