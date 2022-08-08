中共稱將在台灣海峽中線以東軍演常態化，部分綠委要求召開國際記者會説明我方立場。外交部長吳釗燮預計明天(9日)上午11時，在外交部召開「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會，將嚴厲譴責中國決定延長軍事演習的作為，同時呼籲全球民主夥伴與民主台灣團結一起，共同對抗威權體制的擴張與侵略。

民進黨立委趙天麟等人今天表示，中國此次的軍事挑釁太過份，建議蔡英文總統應該召開國際記者會表達絕不接受的立場。對此，吳釗燮決定親上火線，由他來召開國際記者會回應。

外交部今晚表示，中國一再無視國際社會連日的譴責與關切，以及要求中方立即停止軍演的呼籲，仍然蓄意製造危機、不斷挑釁，決定延長在我國周遭海域及中國外海進行實彈海空演訓時間，造成區域緊張情勢的升高，對此外交部予以最嚴厲的譴責。我方嚴正要求中國政府立即停止軍事恫嚇及一切危害區域和平穩定的無理野蠻行為，懸崖勒馬，否則後果自負。

據了解，明天的國際記者會，吳釗燮將重申我方立場，強調面對中國藉故製造的軍事恫嚇，台灣絕對不會畏懼退縮，會更堅定捍衛主權、國家安全與自由民主的生活方式。並呼籲全球民主夥伴與民主台灣團結一起，共同對抗威權體制的擴張與侵略，避免現狀一再被中方蓄意破壞，維護以規則為基礎的國際秩序，並捍衛印太區域的自由開放。