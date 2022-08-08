（第一銀行舉辦「數位轉型2.0共識營」，持續提升效益及數位量能。圖／第一銀行提供） 順應後疫情時代及數位化浪潮，擁有百年歷史的第一銀行不斷與時俱進，積極發展數位金融，iLEO數位帳戶正式突破100萬戶，為全國第五、公股第一。為凝聚全行數位轉型共識，第一銀行特舉辦「數位轉型2.0共識營」，由董事長邱月琴、總經理鄭美玲率領一級主管參加，透過盤點全行重要業務價值溪流分析，聚焦可進行流程優化或成本減降的項目，並化為具體行動方案，以此持續提升效益及數位量能。第一銀行為了凝聚全行數位轉型共識，自2017年起即規劃了一系列數位轉型發展藍圖，包括制定OASIS綠洲計畫(開放、人工智能驅動、跨業協作、虛實整合、安全信賴)及LITE策略(精實創業、創新實驗、科技金融、生態系)，並以「資訊現代化」、「產品數位化」及「市場創新化」三者分進合擊，從基礎到應用面，為第一銀行數位轉型提供豐沛量能。第一銀行也將這份理念具體落實於提升營運模式與客戶服務價值之中，陸續推出創新服務平台滿足多元客戶需求，如建置對消費者最友善懂你的行動銀行「iLEO」APP、滿足薪轉客戶的「薪轉戶專區」、便捷貸款服務的「第e數速貸」與「微企e時貸」、為理財客群量身訂製的「e-First智能理財」，以及為社群廣大用戶謀福利的「粉獅幣集點平台」等，加深客戶的黏著度。另為延伸數位轉型「普惠」、「永續」的共識，第一銀行於2021年成立「數位策略發展小組」，透過掌握市場及同業數位發展概況、導入設計思考與敏捷開發流程，創造創新商業模式與源源不絕成長動能；亦同步發展「前瞻共創基地」，期盼偕同全行以及學界、業界能量，開創出更多創新合作機會。展現在成果上，除了iLEO數位帳戶取得亮眼成績外，iLEO APP於APP Store與Google Play商店的評論分數更高達4.8分(滿分為5分)，深獲數位客群好評，還榮獲多項數位大獎的肯定，如獲得有金融界奧斯卡美譽的臺灣傑出金融業務菁業獎之「最佳財富管理獎」優等獎、哈佛商業評論數位轉型鼎革獎之「單一項目數位轉型-卓越營運組楷模獎」、工商時報數位金融獎「數位業務優化獎-金質獎」、「數位普惠獎-優質獎」及「數位資訊服務獎-優質獎」，以及「網路口碑之星(數位帳戶)」等殊榮。放眼未來，第一銀行將持續秉持「跨域競合．永續第e」精神，透過打造一站式數位銀行、攜手第三方夥伴異業結盟、推展嶄新的服務模式以提升消費者體驗，並鑄造客戶忠誠度計畫進而帶動客戶黏著度，以提供多元、智慧、便利的數位金融服務為己任，落實「永續普惠」的真諦。