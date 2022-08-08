因路口斷電導致紅綠燈故障，一輛拖板車撞上公車後，公車再失控衝向路邊撞車，最後公車側邊幾乎全毀，拖板車上的鋼筋散落馬路，現場一片狼藉。（翻攝自記者爆料網）

新竹市建功一路、建中路口今（8日）清晨因斷電導致紅綠燈故障，竟導致一輛拖板車失控撞上公車，公車再暴衝向路旁撞車，最後公車側邊幾乎全毀，拖板車上的鋼筋散落一地，現場一片狼藉，所幸6人受傷均無大礙，事發影片曝光嚇壞不少人。

臉書「記者爆料網」曝光事發影片，當時因路口斷電導致紅綠燈故障，1輛拖板車在經過十字路口時與左方直行的公車碰撞，公車當場被撞偏往對向車道暴衝，再度與另輛轎車對撞，在一路往路邊緩慢移動，最後撞倒一排機車，現場一片狼藉，造成包括公車內乘客等6人受傷。

因路口斷電導致紅綠燈故障，一輛拖板車撞上公車後，公車再失控衝向路邊撞車，最後公車側邊幾乎全毀，拖板車上的鋼筋散落馬路，現場一片狼藉。（翻攝自記者爆料網）

因路口斷電導致紅綠燈故障，一輛拖板車撞上公車後，公車再失控衝向路邊撞車，最後公車側邊幾乎全毀，拖板車上的鋼筋散落馬路，現場一片狼藉。（翻攝自記者爆料網）

據初步了解，今（8）清晨6點40分左右，載滿鋼筋鐵條的拖板車行經新竹市建功一路、建中路口時，疑因該路口的號誌燈斷電沒有紅綠燈，導致拖板車與同時行經路口的1輛市區公車及1輛休旅車先後發生擦撞。

車輛撞擊後，拖板車上的鋼筋散落馬路、公車則是失控往前方路邊擦撞多輛停放路邊的機車，並造成公車右半邊半毀，拖板車司機還一度受困在駕駛座，所幸隨即被消防救護人員救出送醫，總計導致包括拖板車司機1人、公車4名乘客、休旅車1人等6人受傷，至於詳細的車禍發生原因還待警方釐清。