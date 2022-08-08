金管會點頭了!南山人壽大股東尹衍樑獨子尹崇堯日前向金管會申請擔任董事長，尹崇堯今「致員工的一封信」內容曝光，除透露金管會同意最新的人事案外，也發表8月底角逐壽險公會理事長的競選宣言；他指出，投入南山人壽6年多的時間，深刻體認到保險產業的社會價值與使命，南山扮演的角色、承擔的責任，「在我心中的輪廓愈益清晰」。

對於近來金融市場波動，南山面臨淨值保衛戰，尹崇堯在信中提及，南山正處於關鍵時刻，內外部的挑戰紛至沓來，包含全球疫情與國際政經局勢的動盪，以及接軌IFRS 17及ICS的轉型壓力，不過，他相信，憑著同仁的專業與團結，將能一一克服。

尹崇堯對壽險公會理事長的競選政見為「一個目標、四個方向」，一個目標的主要訴求為「產業思維蛻變 保險永續實踐」，內容包括傾聽、合作；服務、創新；專業、資源。

四個方向則包括：第一，透明互惠的溝通，強化會員服務與溝通、適時回應大眾、攜手其他金融同業公會，以及協助主管機關順暢溝通。

第二，協助順利接軌IFRS及ICS，包括優化經營環境、接軌IFRS17、ICS 2.0在地化。

第三，推動監理開放以加速產業轉型，包括鼓勵高齡、新興商品、加速保險數位服務，以及形塑保險生態圈。

第四，發展綠色保險與實踐社會責任，包括落實社會責任、加強責任投資、發展綠色保險。

尹崇堯「致員工的一封信」原文如下；

南山就要滿六十歲了，在各位的努力之下南山走過一甲子，承載了近650萬保戶、1200萬張保單的責任，贏得眾多的信賴及託付。你們的辛勤付出成就了今日專業穩健的南山，讓我們有能力關懷更多人、照顧更多家庭，在此我要向各位表達最誠摯的謝意。

我在2016年進入南山，先後經歷過客服、商品精算的實務歷練，參與多項核心專案及保險新商品策劃。2019年和大家一起面對公司的挑戰時，讓我感受到南山人的韌性與當責的精神。我曾數次在台灣發生重大災難時前往現場，見證保險在緊急時刻能夠發揮的力量，以及在社會安全網中扮演的重要角色。六年來的投入，令我深刻體認到保險產業的社會價值與使命，而南山扮演的角色、承擔的責任，在我心中的輪廓愈益清晰。

6月15日董事會通過我接任董事長一職，近期也收到主管機關的同意函，我很期待和各位合作完成這份意義深遠的託付。

今天我們正處於關鍵時刻，內外部的挑戰紛至沓來，包含全球疫情與國際政經局勢的動盪，以及接軌IFRS 17及ICS的轉型壓力，但我相信，憑著各位的專業與團結，我們將一一克服。面對未來，我想與各位分享公司的四個發展策略：第一，持續落實公司治理並強化經營優勢；第二，順應保險科技趨勢積極推動數位轉型；第三，拓展保險價值推動健康守護圈；第四，落實社會責任承諾邁向永續經營。

有句話說，一個人走得快，一群人走得遠。期許與各位共同守護我們的初衷，繼續並肩同行，創造歷史。

感謝各位。