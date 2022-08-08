新竹市府「重大建設5人幫」持續延燒，桃園區市議員參選人凌濤不滿林智堅陣營對於新竹市政檢驗回應「指控語言中國化」，反諷民進黨只會炒作「中國牌」，簡直是「綠共一家親」、拿中國當擋箭牌，不見直轄市首長的適格性及該有的承擔，呼籲林不要躲在公務員背後當「零智」堅。

凌濤說，從論文門、新竹棒球場到將軍村修復案，到未來將檢驗的新竹市重大建設，林智堅與「五人幫」千絲萬縷的關係始終說不清楚，只會炒作「中國牌」，簡直是「綠共一家親」、拿中國當擋箭牌，看不出任何擔任直轄市首長的適格性及該有的承擔。

凌濤呼籲林智堅，不要躲在公務人員背後，由新竹市政府承擔壓力，應該出來說清楚為何他經手的重大工程，常常標給零相關經驗的廠商？工期常有延宕的情形？評審委員「五人幫」加龔書章頻繁出現？

凌濤說，希望林智堅不要成為「零智堅」，應說明為何總是頻繁將重大公共工程標給零相關經驗，這只是讓民眾徒增更多質疑。