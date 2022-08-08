國民中小學清寒原住民助學金8日於台中教育大學舉行精進措施會議，提出多項改革項目將實施。（張妍溱攝）

國立台中教育大學當場致贈紀念品給原住民族委員會。（原民會提供／張妍溱台中傳真）

原住民族委員會國中小助學金有精進措施，主委夷將·拔路兒Icyang·Parod，8日參訪國立台中教育大學時指出，因應物價漸上漲，有多項改革將於9月份開始，像是申請清寒助學金，取消檢附戶籍謄本部分，還有申請條件的家戶總所得自40萬元調高至50萬元，預計將增2400名原住民國中小學生受惠。

原民主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod說，中教大自2012年起承辦「國民中小學清寒原住民學生助學金」發放工作，感謝中教大團隊致力於原民國中小助學金行政作業已10多年，原民會今年將提出多項精進改革措施，包括放寬申請條件並提高助學金額度。

夷將Icyang主委指出，考量原民國中小助學金自15年以來，皆未曾修改家戶年所得總額之申請條件，近年來物價高漲、通膨情形嚴重，因此111學年度開始，除中低收入戶，並將家戶年所得總額自40萬元調高至50萬元為申請條件，預計將增2400名原住民國中小學生受惠。

夷將Icyang主委表示，清寒原住民學生在求學之路上相較其他同學更加艱難，考量助學金額度近15年都未曾修改，原民會本次將國小助學金額度自2000元提高至3000元，及將助學金發放期程由一學年一次調整成上、下學期各一次，幫助清寒原住民學生儘快取得經濟上的幫助，以促進其完成學業、給予其鼓勵。

夷將Icyang主委指出，原民會將於111學年度開始，國中小助學金的申請不須檢具全戶戶口名簿，日後學生只須填具申請書向就讀學校申請即可，讓原住民學生申請更簡便。