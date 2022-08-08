大魯閣(1432)炒熱股東消費抵用券話題後，在疫情趨緩人潮回籠助攻下，6月營收成長超越4倍之多，累計上半年營收達4.88億元，年增逾三成，唯發放抵用券等成本加大，8日財報公布，歸屬母公司業主淨損達6,700萬，每股虧損達0.76元。

大魯閣今年股東會透過APP發送價值超過2,800元的股東會紀念品，推升股東人數大增超過9萬人，總數達到15萬人，但也讓行銷費用大增，由於成本認為第二季，但相對亦預告第三季有望虧轉盈；大魯閣指出，下半年是暑假旺季，加上數萬名股東回館使用優惠，有望成為全年營收成長契機。

大魯閣近二年來陸續完成現金增資1.65億引進策略夥伴，健全各項事業發展，站穩運動休閒體驗型商業領導品牌，業務涵蓋台中大魯閣 新時代與新竹湳雅廣場，棒壘球打擊場、保齡球館、卡丁車場、遊戲愛樂園、日式岩盤浴，與轉投資開發經營「陽明山美國渡假村」與大魯閣建設，去年合併營收7.78億元，受疫情影響年減逾32％，每股淨損2.05元，今年第一季在岩盤浴等新業務挹注下虧轉盈，EPS 0.01元，第二季則因送出消費抵用券再轉虧。