大陸持續在台灣附近海域演習，那麼美國艦隊又在哪裡? 一些較間接的資訊顯示，雷根號航空母艦(USS Ronald Reagan CVN-76)可能在在琉球群島附近，並且正往南航行中，可能會不久後經過台灣海峽。

雷根號是美國西太平洋第七艦隊的核心要角，它的動向備受關注，特別是在裴洛西訪台的這段期間尤其如此。不過幾個主流的船舶動態網，搜索雷根號的MMSI碼 369970410，有些網站回應它在新加坡，情報停留在「12天前」，有些網站則回報雷根號泊於橫須賀母港，顯然都查不到雷根號的目前位置。

Latest (probable) location of Ronald Reagan CSG on Aug 8. It has moved about 140 nautical miles to the south in the last two days. https://t.co/aTiLNf1HnN pic.twitter.com/jKvyh4rz4v — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) August 8, 2022

大陸官方智庫「南海戰略態勢感知計劃」(SCPI)的推特則稱，雷根號航空母艦從7月底通過菲律賓蘇利高海峽，之後持續向北航行，到8月5日幾乎返回日本，但是緊接著又往南，沿著琉球群島向南。

SCPI是依據雷根號艦載運輸機C-2A的飛航動態，輔以美軍P-8A海上觀察機的航線做出的推斷。

Night flights from the deck of the nuclear aircraft carrier USS Ronald Reagan of the US Navy off the coast of Okinawa. pic.twitter.com/1ig1RWoMcs — 301 Military (@301military) August 8, 2022

一段發布自8月7日的雷根號夜航影片顯示，目前航艦仍在持續操演， 不過這些都沒有得到美國海軍的官方證實。