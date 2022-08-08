民進黨新北市長參選人林佳龍今(8)日早上前往新北市蘆洲區的湧蓮寺進行參香，他接受訪問時表示，侯友宜應解釋去宜蘭是幫縣長林姿妙站台輔選，還是為自己的下一站選總統做準備，也提及過去韓國瑜、朱立倫落跑選總統都落選。

對此國民黨新北市議員參選人吳訓孝直呼「這次選舉真的很特別，第一次看到選舉期間還能針對自己人開槍的」；他說，落跑問題應該先去問剛落跑的林智堅，而且林佳龍這樣詛咒林智堅落選也是蠻不好的，更不用說一直雙標，侯市長假日參與宜蘭活動就被說是要布局選總統，自己去台中就說是為了黨內團結實在是很好笑。

國民黨新北市議員參選人呂家愷也說，能理解林佳龍被迫參選新北的無奈，但希望擔任過台中市長的林佳龍，不要一直拿數字作文章，除了打自己臉也狠狠打了中央一巴掌。

呂家愷進一步解釋，興建社宅一直都是中央與地方共同努力的目標，中央出錢，地方出力，目前新北市就有1.1萬戶正在興建中，相比林佳龍在台中只完成的401戶，認真建議林佳龍不要自曝其短，用這種骯髒手段欺騙市民。

國民黨新北市議員參選人戴湘儀批評，這位不及格的前市長和部長，又再次示範了「綠能你不能」的雙標黨精神，喊出台中市4年5000戶的宏願，最後跳票只蓋出401戶，林佳龍又怎麼有臉來說嘴社宅政策。

戴湘儀更指出，林佳龍替蔡其昌輔選，可以說是情誼，而侯友宜輔選林姿妙就說是布局總統，這個民進黨集體的惡夢，讓身為黨奴的林佳龍也一天到晚幻想侯友宜想選總統，覬覦台北市長的位子，恐怕也想著有朝一日攻頂總統大位，「是誰對大位有想法？」，今天是父親節，請身為人父的林佳龍以身作則，不要只靠批評抹黑打選戰。