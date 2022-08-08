靜芳（左）陪爸爸唱卡拉ok歡度父親節。（寶島唱片行提供）

創作歌手靜芳今父親節推出〈老爸〉一曲獻給父親，她說：「當時創作時原本保密，後來還是鼓起勇氣告訴他，乾脆拉他一起唱！」靜芳的父親年輕時也有星夢，當年神似剛竄紅的余文樂，但爸爸為家庭放棄音樂路，「我想實現他的願望，也想回到小時候的情景」，爸爸也為此曲獻聲，成為父女對唱曲。

靜芳曾在馬祖唸書成長，後來因父親入獄，她獨自在離島生活，直到回台灣後，才持續與父親磨合，「從很多的不理解，到與自己和爸爸的雙重和解」。適逢一年一度父親節，靜芳特地提前3天回家陪伴父親，「知道他平常工作很累，所以這幾天都待在家和爸爸在一起」。並到家裡隔壁的卡拉ok，陪爸爸唱他最愛的張學友經典歌曲，尤其是〈一千個傷心的理由〉；其實這首歌之於父女2人有特殊的意義，因為這是她有記憶以來，第一次和爸爸唱的歌，「那時候我連歌詞的意思都看不太懂，只是過了這麼久不變的是，我仍然喜愛和爸爸一起唱歌的感覺」。

她自剖新歌〈老爸〉的誕生其實很不容易，「嚴格來說這首歌用了18年創作」，並且回憶說道：「印象中的爸爸總是帶給我冷漠及嚴厲的感覺，對於我的一切總是過度保護。」自己青春期時因叛逆跟爸爸處得不太好，轉淚點是靜芳從馬祖回來以後，才開始體會父親的愛，「一個人的生活才讓我發現爸爸細膩的愛，他只是希望我可以過得很好」。

靜芳的爸爸熟知社會黑暗面，不想女兒成為和他一樣的人，所以總是用很極端的方式保護她，靜芳說：「當他看見我悲傷的時候，也很想說些溫暖的話，可是就像我對他一樣，中間的牆阻擋了我們，其實我們一直都是最在意彼此的，只是開不了口表達心中的感受。」於是創作〈老爸〉一曲，成了父女關係的催化劑。