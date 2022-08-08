美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行落幕，5日抵達日本會晤首相岸田文雄，隨後便在美國駐日大使館召開記者會，聲明提及與新加坡、大馬首領的良好對話，接著讚揚台灣民主，稱日本為最親密夥伴。對於南韓僅有40分鐘的視訊通話，裴洛西沒有特別的感想，只說去那目的「只為見駐韓美軍」。

根據韓媒《中央日報》英文版報導，裴洛西為期5天的亞洲行眾所矚目，最後一站抵達日本，早上拜會首相岸田文雄，兩人達成共識為守護台海和平與穩定。隨後便在美國駐日大使館召開記者會發表旅程心得。首先對駐日大使拉姆·伊曼紐爾(Rahm Emanuel)以及其他工作人員表達感謝；接著一個個點名訪問國家，說道「我訪問新加坡時會見總理、總統，分享了經濟、安全和施政方針；然後到馬來西亞，受到非常熱情的歡迎；中間停留台灣會見蔡英文總統，見證該國民主的成功…」

她對此次訪日也深感收穫與肯定，強調「日本是華府最親密的盟友之一，其對中國大陸在印太地區實力持續增強」。

記者會最後總結，「我們前往南北韓邊境的板門店，感謝政府招待，此趟目的主要是會見駐韓美軍，鼓勵他們無懼朝鮮威脅」。報導指出，致詞隻字未提南韓總統尹錫悅、國會議長金振杓及其他官員。