藝人熊熊（卓毓彤）臉蛋姣好又有G罩杯身材，被封「美胸女神」。今（8日）是一年一度的父親節，她發文透露包紅包給爸爸，並上傳開車送貨的辣照，讓網友大吃冰淇淋。

熊熊8日在社群平台祝大家父親節快樂，表示包紅包給爸爸後，就開車出門，把一箱箱自創品牌的零嘴分送給親朋好友。照片中，熊熊將頭髮全部梳成包子頭，露出完整的臉蛋，用特效替自己加了耳朵、眼鏡，模樣相當俏皮；服裝部分，熊熊配戴小珍珠短項鍊，白色細肩帶深V服飾裡內搭綠色小背心，深邃事業線和G級上圍一覽無遺。

許多網友看了這3張養眼照，紛紛留言：「漂亮喔」、「熊好吃」、「要買多少才有你親自送」、「這麼美的外送員，請問要怎麼才能遇到啊？」、「熊爸父親節快樂，您女兒安全帶繫太緊了」。

熊熊曾透露國中時為了長高，吃了大量的牛奶和起司，想不到營養幾乎跑到胸部，短短2個月從A罩杯升級到C罩杯，20歲時甚至要穿65H的內衣，曾因此困擾不已，向醫師求助後才知道自身乳腺比一般人大4倍；不過出道至今，熊熊的好身材反而成為優勢，留給觀眾性感、漂亮的印象。