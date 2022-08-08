受惠於國際原物料價格高漲與晶片需求面強勁，我7月對東協（74.8億美元）、美國（69.6億美元）、歐洲（37.6億美元）出口規模齊創新高，對日本、陸港出口值則分別為160.4億美元、29.3億美元。

根據財政部7月進出口統計，以年增率觀察，我國對五大市場出口皆為正成長，但部分區域有收斂情況。台對日、美、東協等三大市場出口成長率約12.7％～24.8％；但對歐、陸出口增幅則為3.5％、3％，主要為對歐基期偏高，且大陸仍在逐步解除疫情封控。

其中，我國7月對五大市場的電子零組件出口皆呈雙位數正成長，年增率落在10.9％～59.5％，其中以陸、東協為主要MIT半導體產業市場國，帶動外銷金額成長。

另國際原物料居於高檔，導致我對東協出口礦產品金額從去年7月的4.7億美元至今年7月的9.8億美元，年增1.1倍，為今年對東協出口主要成長動能。

財政部統計處長蔡美娜分析，因國際品牌新品上市帶動的備貨效應，加上5G、人工智慧AI、雲端應用、工業自動化等需求升溫，帶動台灣高效能與車用晶片買氣，另隨著國際油價大漲與國際需求不減，我國礦產品出口表現亮眼，尤其出口至東協市場國的礦產品如石油煉製品等價量齊揚，也挹注我對東協出口創新高。

然而，隨著全球經濟面臨俄烏衝突、通膨壓力、疫情等高度不確定性，蔡美娜認為，下半年我出口成長力道漸趨保守，對五大市場外貿情勢尚待觀察。

累計1～7月台灣對陸、東協、美國、歐洲、日本等五大市場出口規模均創歷史同期新高，依序為1,131億美元、490.7億美元、451.1億美元、246.1億美元、194.3億美元，年增率在8.5％（我對陸）～28.8％（我對美）。