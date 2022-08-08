62歲香港經典美女鍾楚紅「紅姑」因參選香港小姐出道，後被電影公司垂青出演多部經典作品，多年前她結婚息影後就淡出演藝圈，仍不忘透過微博向粉絲分享近況；過去她曾放話此生不打算靠醫美維持美貌，最近她難得復出接廣告，凍齡臉蛋引起網友討論。

鍾楚紅近日罕見復出接了染髮霜的廣告，現場照片鍾楚紅頂著一頭烏黑中長髮，相貌上和年輕時沒變，舉手投足間多了優雅女人的韻味，身上的碎花洋裝開深V，露出大片雪白肌膚；她和貓咪一起入鏡，不時對著鏡頭露出燦爛笑容，由內而外散發自信美。照片引起網友熱議：「跨年代女神」，「感覺只有40多歲」、「健康自信又美麗」、「真的好美喔」、「希望可以重新接戲」。

鍾楚紅過去和林青霞、張曼玉、梅艷芳共稱封為「霞玉芳紅」，由於她有一雙靈巧電眼和豐厚性感嘴唇，更有人稱呼她是「香港瑪麗蓮夢露」，傳聞劉德華過去相當迷戀鍾楚紅，將她視為「老婆理想型」，他跟成龍都向紅姑告白過卻都被打槍；1991年鍾楚紅閃電宣布情歸廣告才子朱家鼎，郎才女貌的組合獲得不少祝福。

未料，2007年朱家鼎因大腸癌病逝，享年53歲，而鍾楚紅恢復一人生活後曾表示不再婚，「一生只愛朱家鼎一人」，她生活簡單樸實，平時分享不是爬山就是看展的照片，有人問她是否考慮過做醫美？她霸氣回答：「人總是要老的」，只有做真實的自己才能活得開心，而她凍齡的秘訣就是注重飲食和作息，吃飯只吃7分飽，少吃肉多吃蔬菜，按時運動。