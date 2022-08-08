新竹地區家庭客眾多，韓國展特別推出辣炒年糕、魚板串、海苔飯捲等經典料理。（遠百竹北提供）

遠東百貨「韓流魅力盡在遠百」韓國展於全台遠百巡迴展出。（遠百竹北提供）

流心月餅品牌「望月」即起於新光三越台中中港店快閃。（新光三越提供）

微風超市滋賀物產展，大幸醬油薄口，280元。（微風超市提供）

微風超市滋賀物產展，近冮牛肋，1600元。（微風超市提供）

出國不便下，為了不讓消費者悶壞，百貨異國美食展一檔接一檔登場，遠東百貨即起全台巡迴韓國展，在全台10幾家遠百接力舉辦，帶來時下最流行的韓系美食、生活用品等；微風超市本周登場少見的日本滋賀展，引進名貴「近江牛」；新光三越因應中秋檔期，日本伴手禮、香港名店月餅也快閃來台。

遠百竹北店「韓流魅力盡在遠百」韓國展，即起至8月16日在7樓客家古厝開展，集結知名韓系美食、飲品、伴手禮等多樣商品。該全台巡迴活動，第一波從8月5日至8月16日，由遠百竹北、遠百寶慶、遠百桃園、新竹大遠百、遠企購物中心搶先開跑；第二波8月19日至8月30日由台中大遠百、遠百信義A13、遠百板橋中山、遠百嘉義、台南大遠百接棒；最後一波9月2日至9月13日由板橋大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮讓韓風吹向全台。

遠百竹北徐為興店長表示，這次韓國展引進超過百項韓國人氣商品，新竹地區家庭客眾多，特別推出庶民美食辣炒年糕、魚板串、海苔飯捲等經典料理，疫情之下也提供多款的韓系湯品等。活動期間憑HAPPY GO卡，在韓國展區消費單筆滿999元，送INTAKE蒟蒻果凍飲，單筆滿599元有機會抽到遠東百貨6000元商品券。

新光三越全新打造「日系伴手禮選物店」，8月25日起至年底，於新光三越全台5店快閃巡迴，首站將於8月25日至9月11日，於台北信義新天地A8首度亮相，帶來虎屋羊羹、烏雞庵烏骨雞金箔蛋糕、小倉山莊仙貝、東京香蕉等明星伴手禮。此外，還有茅乃舍（8月12日起，台北南西店）、Bemo Cafe（8月18日起，台北信義新天地A9）、望月（即起台中中港店）、香港皇玥（8月23日起，台北信義新天地A4）、香港美心（8月18日起，台北南西店）共5大品牌中秋快閃活動。

微風超市3家分店，8月11日將舉辦日本滋賀展，引進日本琵琶湖鄰近著名的香魚，湖畔羊羹，微風超市的和牛專賣區並供應滋賀著名的「近江牛」，還有滋賀百年手工醬油、近江焙茶及人氣和?子等精選商品。