adizero 5k beyond fast測速賽上周末在基隆河畔左岸舉辦，從觀山河濱公園跑至大佳河濱公園希望之泉，為國內少見的公路型5公里測試會，在配速團隊引導，38位跑者挑戰5公里路跑，其中14人突破個人最佳。

頂著全程大逆風衝進終點，40歲「黑色閃電」蔣介文在測速賽跑出14分54秒，與11年前創下的個人最佳14分44秒，仍維持一定水準，他揮手笑說已經有點年紀，還可以參與速度型的賽會活動，達成自我要求的目標15分內。

蔣介文補充：「這對於我今年12月挑戰台北馬是一個好的開始，5公里是很重要的基礎，這成績也還不錯。」蔣介文能達到15分鐘內，歸功於國立體大的配速團隊以及台灣阿迪達斯，在國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩情況下，率先舉辦這場測試賽，有助於素人跑者，創出佳績，重拾跑步樂趣。

adizero 5k beyond fast測速賽跑者們穿著運動品牌adidas旗下今年最高技術的革命性跑鞋「ADIZERO ADIOS PRO 3」，蔣介文指出：「這雙鞋子很適合跑馬拉松，跑步過程中，一推一蹬，用力一點就推出去、帶出去。簡單來說就是順勢，而且腳步落點時，很保護踝關節，緩衝身體重量，相信對於中長距離以上的跑者，可以進步到意想不到的成績。」