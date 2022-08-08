大陸工紙市場需求疲弱，最近包括玖龍、山鷹、理文等大陸三大紙廠驚爆旺季停機潮！國內工紙大廠、也是大陸第四大工紙廠榮成（1909）8日公告7月營運轉虧，自結稅前虧損7,453萬元，換算單月每股小虧0.05元。

榮成今天公告7月營收37.33億元，較去年同期縮水25.8％，也比6月下滑18.8％，創下今年2月以來新低。2月因為有農曆年，本來就是工紙業的傳統淡季，但下半年造紙業應該要逐漸進入旺季才對，榮成7月營運數字不如預期。

據了解，榮成7月營收、獲利下滑，除工紙價格走跌，為改善獲利，榮成位在大陸浙江的平湖廠有紙機停機進行改造，導致7月營運規模下降，但8月已恢復正常生產。

業界人士指出，今年大陸造紙業的市況確實不是很理想，由於需求不振，目前同業間似乎有共識，透過減產方式來壓降庫存。包括玖龍、山鷹、理文等大陸大陸三大紙廠，最近驚爆旺季停機潮，紛紛提出到8月底的密集停機計畫。

照理說，包括歐美耶誕出貨、或是雙11網路購物節帶動紙箱需求，大陸造紙業的傳統旺季正要開始，但大陸紙廠卻在這個時間點密集停機，動作並不尋常。從榮成今天公布的7月營運成績單來看，印證大陸市場的疲弱情況。

不過法人認為後勢也不需要太悲觀，因為這波大陸造紙廠的停機潮主要在華南地區，而榮成的廠主要在江浙、湖北，直接影響較小。

玖龍、山鷹等大廠帶頭停機，趁著旺季來臨前整頓市場供需，市場供給減少有利供需平衡，有穩價效果。

其次，這波產業修正，大陸造紙業很多小廠都是採用舊紙機，生產效率落後、成本較高，很難與大廠競爭，預料會掀起一波淘汰賽，有利2023年市場供需重建新秩序。