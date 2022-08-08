被動元件大廠國巨（2327）8日公布7月自結合併淨營收為104.1億元，連續第五個月繳百億營收成績單，單月營收較上月減少2.6％，但較去年同期增加6.5％；累計前七月自結合併淨營收為719.03億元，年增17.4％，國巨將在11日舉行法說會，市場關注標準品庫存去化進度。

國巨強調，雖然受標準型產品的庫存及終端需求仍在調整中的影響，使得7月份合併營收較上月微幅減少，但公司利基型產品的訂單仍維持穩健動能。

國巨公告的7月營收達104.1億元，不僅連續五個月站穩百億，也是同期首次繳出三位數營收成績，累計國巨今年前七月營收719.03億元，年增17.4％。

被動元件產業壟罩在標準品庫存修正壓力，不少被動元件廠7月營收呈現年、月雙減，國巨為少數營收年增的被動元件廠，該公司將於本月11日召開法說會，國巨的標準品雖已降至營收比重25％，但晶片電阻、MLCC仍位居全球第一大、第三大，過去被動元件依附主動元件，景氣落後半導體產業約二個月，隨著被動元件產業經過整併，晶片電阻、MLCC廣泛應用在各類裝置上，被動元件廠去年第四季領先半導體產業反映終端景氣，成為庫存調節的第一棒，如今已經步入第四個季度，何時步入尾聲成關注焦點。

國巨表示，由於全球疫情、通膨及國際局勢的不確定性因素仍高，且中國地區在解封後終端需求及貨品物料進出的回復狀況仍需持續觀察，將審慎應對業績及營運展望。