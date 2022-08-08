台新金控公布7月自結稅後盈餘7.7億元，前七個月累計稅後盈餘52.4億元，累計每股稅後盈餘（EPS）0.37元。

台新金控表示，主要子公司台新銀行7月稅後盈餘6.6億元，前七個月累積稅後盈餘67.2億元，核心業務獲利動能持續穩健，淨利收較前月成長，但投資收益受金融市場波動影響，整體損益較去年同期減少。資產品質則維持穩健，至7月底逾放比為0.13％，備抵呆帳覆蓋率為969.82％。

台新證券7月稅後盈餘1.4億元，主要因大盤走勢回穩，該公司營業證券評價利益上升，累計前七個月稅後盈餘3.7億元，因國際情勢變動、證券市場指數下跌，且成交量較去年減少，使得經紀手續費收入、營業證券處分及評價利益皆較去年下滑。

台新金控說明，台新人壽7月稅後盈餘1.4億元，因7月新台幣貶值使兌換利益增加，累計前七個月稅後盈餘16.2億元，因投資資產配置調整實現處分利益，及今年度台幣貶值影響，兌換利益增加，整體獲利表現優於去年同期。