PChome網路家庭今召開董事會通過高層人事任命案，宣布國內母嬰社群電商平台「媽咪愛」創辦人兼執行長張瑜珊（Alice Yu-Shan Chang）擔任PChome網路家庭集團新任執行長暨網路家庭總經理，新人事案將於8月16日正式就任；PChome網路家庭集團董事長詹宏志親揭張瑜珊的五大特質，足以勝任新的職務。

PChome網路家庭也宣布，擬以現金新台幣2.26億元策略投資「媽咪愛」電商平台，取得開曼控股公司（KY）百分之40股權，借重「媽咪愛」由數據驅動的社群品牌經營能力與強大產品選品能力，優化網家品牌豐富度與擴展不同客群，以滿足不同生活型態消費者的全方位購物需求。

張瑜珊在美國史丹佛大學取得資訊工程及管理科學雙碩士學位後，即加入Google一年只招收7位應屆畢業生的Associate Technology Manager培訓計畫，負責將技術孵育階段的專案，透過策略夥伴技術合作商業化；之後參與包括Google地圖在地化、全世界第一代Chromebook合作開發量產、以及開發可合法盈利版權影片之新商業模式的YouTube版權合規等多項計畫，優異表現屢獲Google內部獎勵肯定。

張瑜珊於2012年回到台灣，基於身為母親的購物需求及擁有創業家的DNA，創立新世代社群電商平台「媽咪愛」。在以消費者為核心、創新、長線思考、莫忘初衷等信念驅動下，深獲20到50歲女性用戶的喜愛，其推出的行動App更曾獲App Store及Google Play評選最佳App，在母嬰垂直型社群電商居領導地位。

詹宏志表示，張瑜珊除擁有優異的學經歷及成功創業外，在網家集團面臨市場激烈競爭，需要重新找回服務消費者初心及啟動快速、專業、開放、創新的轉型動能時，將能勝任網路家庭集團執行長暨網路家庭總經理的職務。

詹宏志表示，張瑜珊具有五項特質，第一，工程背景具有的清晰邏輯及實事求是精神，重視數據與軟體思維進行營運決策；第二，創業家身分使其重視內部溝通、資訊透明與經營效率；第三，全球一流企業Google的歷練，啟發她重視企業文化、倡導學習型組織及以顧客為念、誠信正直、擁抱改變、樂於學習等價值觀；第四，身為女性及母親，企業決策時能從關照自己、體貼別人出發，爭取消費者、同仁及合作夥伴的信任；第五、創辦的社群電商「媽咪愛」擁有高達92％女性消費者，對女性商品及消費者洞悉敏感，加上貼近用戶的商品開發能力，有助於以3C家電為主的PChome開拓非3C商品的選品能力及溝通力。