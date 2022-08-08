首度舉辦的2022年跨聯盟邀請賽8日參賽意向書繳交截止，SBL、PLG、T1三聯盟共11隊繳交意向書，加上中華培訓隊總計12支隊伍有意願參加本次賽事。

中華籃協特別感謝國內SBL、PLG、T1三聯盟的共襄盛舉，促成本賽事的順利舉辦，讓各隊陣中的新人及具培養潛力的球員能夠有展現實力的機會，籃協未來也會持續搭建跨聯盟交流的舞台，讓各隊以球會友、培育新秀。

本賽事限制外籍洋將出賽，屬於純本土球員(含華裔及外籍生)間的對決，透過這次跨聯盟邀請賽讓各隊新人提早適應比賽強度，球季中較少出賽的球員也可獲得證明自己的機會，培養出更多優秀本土球員及未來之星，是本會籌辦跨聯盟邀請賽的主要用意。

跨聯盟邀請賽繳交意向書隊伍如下，PLG聯盟組成P.LEAGUE+ RISING STARS隊加上新竹街口攻城獅單獨組隊，T1聯盟高雄全家海神與台中葳格太陽組聯隊出賽，台啤英熊、新北中信特攻、桃園雲豹、台南台鋼獵鷹四隊單隊出賽，SBL台銀、台啤、裕隆納智捷、彰化柏力力四隊全數參加，加上中華培訓隊共計12支隊伍。

跨聯盟邀請賽預計在9月17日至9月27日假台北和平籃球館舉行，今日確認有意願參加球隊後，籃協將盡速擬訂相關賽制及賽程規劃後，召開第二次籌備會議與球隊進行溝通，確認比賽的各項環節，賽事相關訊息籃協將陸續公布。