抗中保台多元宇宙？美國眾議院議長裴洛西訪台引發中共軍演，國軍相對低調的應對模式，被不少人質疑蔡政府喊抗中保台卻躺平。前大使介文汲今(8日)在《洪淑芬辣晚報》節目中痛批，共軍演習就是針對台獨份子，親執政黨份子卻只顧著「抗中保綠」，保家衛國的當兵義務完全裝死；他還揭露綠媒大內宣手法，吹噓韓國、日本、美國都即將出兵保台，讓他傻眼直呼有如活在不同時空、多元宇宙。

「我有一個問題，她(蔡總統)真的要回答一下。」介文汲說，「抗中保台，現在要保台了啊，她躺平是什麼意思？躺平保台？還要逃走保台嗎？現在是保台時刻了，請問一下妳怎麼保台？還有最大的問題，她以前天天說台灣很危險，所以要我們多出點錢給她買武器，國防軍費從3000億變成4500億還不夠，還額外花了6000億，跟美國買一大堆武器，請問一下：現在是保台時機，妳那些錢花到哪裡去了？」

介文汲表示，「然後過去我們那些保台大將，烏克蘭被打的時候他們說，『我們台灣現在通通是烏克蘭人，我們一定會為保衛台灣戰到底』，請問他們現在有沒有去軍隊報到？國防部有沒有開一個桌子，讓他們趕快投筆從戎吧；不曉得他們在忙什麼？你們今天保不保台？說穿了就是『抗中保綠』嘛！」

「1450在那邊說『大陸是紙老虎』，現在誰是紙老虎？躺平的是紙老虎，還是軍演的是紙老虎？」介文汲說，「我們今天18萬的軍隊，有志願役的，有義務役的，現在要被你們送到戰場，就是你們在那邊鼓吹的啊！政治人物天天鼓吹戰爭，現在戰爭來了，要保台了，請問你到哪裡去了？」

介文汲指出，「大陸今天針對第一個，裴洛西；另外一個，針對台獨來的。你們都主張台獨，現在機會來了，你要保台啊，人家找到你了，找到門口了；你不能把這些國軍，不主張台獨的，只會中華民國而戰的，你把人家送到戰場是什麼意思？你應該最先站出來啊！不只沒有聲音，人都不曉得跑哪裡去了。」

「你去看看今天綠色媒體，跟我們講的完全不一樣的故事。」介文汲強調，「綠色媒體，我今天在聽收音機，它說『韓國已經開始譴責了，韓國準備要出兵了！』現在全世界都要替台灣打仗了耶，不得了啊！」旁邊退役中將帥化民說：「這有什麼了不起，烏克蘭都反攻，快要贏了！」介文汲說，「對對對，我想說有沒有搞錯啊？大家在同一個時空嗎？全世界現在要替台灣打仗啊！日本現在群情激憤，美國已經快要出兵了，連韓國都準備要出兵了。」主持人洪淑芬笑說：「這跟我們真的是兩個不同的時空耶，多元宇宙！」